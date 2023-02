Libero – Inter, nel derby grande occasione. E Skriniar vuole fare pace con i tifosi

Un derby importantissimo, per il significato in sé della partita, ma anche per la classifica. Come sottolinea Libero, l'Inter ha una grande occasione

Marco Macca

"Ma un risultato positivo nel derby di Milano servirà, ovviamente, anche all’Inter, vogliosa di rafforzare la seconda posizione in classifica per, in un colpo solo, rimanere appesa al sogno scudetto (anche se il Napoli è lontano ben 13 punti) e allungare nella corsa alla Champions. La partitissima del Meazza, tra l’altro, servirà al popolo nerazzurro per fare pace con Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain, ma pronto a riprendere il suo posto nella difesa di Simone Inzaghi. Il centrale slovacco tornerà titolare contro i rossoneri per dimenticare i dissapori delle ultime settimane e riprendere a dare il suo apporto alla causa interista in questa seconda parte di stagione".

