Libero – Inter, oggi Inzaghi testa i nuovi acquisti contro due ex nerazzurri

Ancora poche ore e l'Inter tornerà in campo. Per i nerazzurri, in Giappone, la prima amichevole di questa estate con una squadra di livello, test importante dopo due settimane di lavoro intenso. Simone Inzaghi potrà così valutare lo stato di forma del gruppo e il livello di inserimento dei nuovi arrivati. Lo sottolinea anche Libero in edicola questa mattina.

Si legge infatti: "Per il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sarà l’occasione per vedere all’opera i nuovi acquisti, con Yann Bisseck pronto a scendere in campo in difesa, Davide Frattesi a centrocampo e Marcus Thuram in avanti, per far coppia con il nuovo capitano dell’Inter Lautaro Martinez. Di fronte ci sarà l’amico Marcelo Brozovic, ma anche il fenomeno Cristiano Ronaldo, oltre all’altro ex interista Alex Telles e Seko Fofana, centrocampista con un passato nell’Udinese".