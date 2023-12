Libero – Inter, ecco qual era il piano di Inzaghi. Ora sorteggio pericoloso

Il turnover di Inzaghi, non dovuto alla Lazio ma alla normale gestione delle risorse, non paga: Sanchez è fermo, poco utile, sempre indeciso sulla giocata o forse troppo vanitoso per giocare di prima, e Cuadrado non è incisivo come quando deve giocare una manciata di minuti. E dai titolari non si possono pretendere sempre partite ad alta intensità, posto che la Real Sociedad non ti permette di metterla in mostra perché ti prosciuga a livello mentale. Così l’Inter chiude a 12 punti il girone ma è seconda. Non è grave, è pericoloso in vista del sorteggio di lunedì perché Bayern, Barcellona, Real Madrid, Manchester City e Arsenal sono tutte teste di serie e possibili avversarie. Le altre due potrebbero essere Atletico Madrid e Borussia Dortmund, mica tanto meglio".