Inzaghi a Inter TV: “Non abbiamo concesso nulla. Volevamo arrivare primi, guardiamo avanti”

L'Inter non va al di là del pareggio e manca nella stoccata finale contro la Real Sociedad. Questa l'analisi di Simone Inzaghi ai microfoni di Inter TV: "Atteggiamento dei miei ragazzi? Giocavamo contro un'ottima squadra, sapevamo che potevano esserci delle difficoltà. Non abbiamo concesso nulla. Quando sono calati abbiamo creato delle occasioni, avremmo voluto vincere ma non è accaduto. Volevamo arrivare primi ma dobbiamo guardare avanti con tanta fiducia. Ho chiesto un'Inter più aggressiva? Loro fanno un ottimo possesso palla. Sapevamo che dovevamo tenere bene il campo. I ragazzi sono stati bravi, non abbiamo concesso nulla contro una squadra di assoluto valore".