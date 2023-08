Libero – Inter più forte e completa: raggiunti due obiettivi. E in prospettiva…

"In realtà, l’Inter non è solo più completa, è anche più forte. Ha rinunciato a campioni fatti e finiti per inserire alcuni campioni potenziali, ma complessivamente ci guadagna subito. Forzando un undici contro undici, il risultato (soggettivo, ma non troppo) può essere sei a cinque in favore dei nuovi. E, di questi cinque, si valuta il presente perché non si conosce ancora il futuro: Bisseck, ad esempio, offre meno garanzie di D’Ambrosio ma ha dodici anni in meno, Frattesi non gioca nello stesso ruolo di Brozovic ma potrebbe diventare altrettanto importante tra qualche stagione così come Thuram rispetto a Lukaku. Arnautovic faticherà a raggiungere i picchi di Dzeko, ma sono giocatori dal rendimento sicuro e all’altezza dell’Inter".