Libero: “Inter, sprecata occasione in Champions: sarà sorteggio infernale”

Nella sua edizione odierna di Libero, il quotidiano ha analizzato così il cammino delle italiane in Europa in vista del sorteggio di lunedì prossimo: "Tre italiane agli ottavi di Champions, altrettante nella fase a eliminazione diretta dell’Europa League e una in quella di Conference. Messa giù così, sembrerebbe che il cammino nelle coppe delle sette sorelle sia andato da Dio. Ma cambiamo il paradigma: l’Inter ha sprecato l’occasione di vincere il girone e si è condannata a un sorteggio infernale, lo stesso che toccherà a Napoli e Lazio, che si sono dimostrate troppo inferiori al Real Madrid e all’Atletico.

E allora, parafrasando Benigni e Troisi, non ci resta che piangere perché il destino delle italiane è già segnato: alle 12 di lunedì 18 dicembre il sorteggio le condannerà a un accoppiamento durissimo. Le prime classificate sono tutte squadre di assoluto livello: Bayern, Real Madrid e Manchester City sono da evitare a ogni costo, Arsenal, Barcellona e Atletico sono appena un gradino sotto, mentre Borussia Dortmund e Real Sociedad sono le più giocabili. L’Inter ovviamente non può prendere gli spagnoli, così come il Napoli il Real e la Lazio l’Atletico. Nei due mesi che ci separano dagli ottavi - che si disputeranno tra il 13 febbraio e il 13 marzo è probabile che Inzaghi ripenserà parecchio al turnover contro il Benfica e la Sociedad che gli è costato il primo posto: avrebbe potuto incontrare una tra Copenaghen, Psv, Lipsia e Porto... Certo, ci sarebbe stata anche la possibilità di pescare il Psg, che però è una squadra disfunzionale e per nulla all’altezza delle migliori.