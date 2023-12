Cds – Inter, manca chiarezza sul futuro. Questa l’intenzione di Zhang. Il problema…

Con un videomessaggio inviato in occasione della cena di Natale, Steven Zhang è stato chiaro sull'obiettivo dell'Inter: la seconda stella. Servirebbe un innesto in attacco per semplificare il lavoro di Inzaghi, ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, il budget è zero in vista del mercato di gennaio. "Come premesso, nonostante tutto, Zhang pretende lo scudetto. Il campionato si chiuderà il 26 maggio, mentre solo qualche giorno prima scadrà il prestito di Oaktree a Suning, con in pegno le quote dell’Inter. Manca chiarezza sul futuro".