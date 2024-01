Libero – Inzaghi, superato vittimismo e difficoltà: “Ora une delle migliori proposte d’Europa”

Libero ha paragonati Mourinho e Pioli a Inzaghi e Allegri che in passato hanno superato momenti difficili e ora volano in Serie A

Non un gran periodo per Pioli e soprattutto per Mourinho. Ieri il tecnico dei rossoneri ha battuto la Roma e ha blindato il terzo posto, ma fino a qualche giorno fa era bersagliato dalle critiche. Libero li ha paragonati a Inzaghi e Allegri che in passato hanno superato momenti difficili: