Libero – Inter, ampio turnover per Conte: fuori almeno due titolarissimi. E in difesa…

Dopo le fatiche di Coppa, è già arrivato il momento di concentrarsi sul campionato per l’Inter che sfiderà nell’anticipo serale il Bologna a San Siro. Numeri alla mano, non sarà una partita facile anche perché il Bologna ha vinto negli ultimi due match giocati al Meazza. Come conferma l’edizione odierna di Libero, nell’Inter è previsto un ampio turnover: dovrebbero trovare spazio, infatti, D’Ambrosio e Ranocchia in difesa, Barella resterà fuori – confermato invece Gagliardini – mentre in avanti tocca a Lautaro riposare, con Sanchez che affiancherà Lukaku.