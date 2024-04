Roma, 23 apr. (askanews) - "Ogni scudetto è bellissimo ma questo, vinto con così tanta bellezza di gioco, da un gruppo fortissimo che sembra divertirsi parecchio, con una dirigenza che riesce a sostituire la spina dorsale della squadra a budget zero e un allenatore che è già nel cuore degli interisti (e come se non bastasse è pure quello della seconda stella) è davvero speciale. Cosa volere di più dalla nostra Beneamata?": lo afferma Luciano Ligabue, commentando la vittoria dell'Inter Campione d'Italia.