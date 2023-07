Intervenuto ai microfoni di TMW, Paolo Liguori, giornalista, ha parlato così del caos Romelu Lukaku: "Se comincio ad interessarmi pure a Lukaku-Vlahovic divento pazzo... Non so se Dusan deve essere venduto dalla Juve, hanno i loro problemi economici e li stanno affrontando con coraggio. Lukaku ha fatto un colpo di testa: dice di aver fatto tutta la vita all'Inter ma non è durato neanche un giorno".