Veerus svela: “Lukaku? 3 settimane fa un giocatore dell’Inter mi ha detto che…”

Il dialogo del cantante con un giocatore dell'Inter: "Mi disse: “Hai visto? Lukaku forse va al Milan…” Io: - “Ma dai non credo… non avrebbe senso""

Sta facendo ancora molto discutere tutto quello che è successo attorno a Romelu Lukaku. L'Inter aveva praticamente chiuso l'accordo col Chelsea, ma il giocatore è sparito per una settimana, per poi far sapere di una trattativa in corso con la Juventus.