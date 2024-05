L’Inter parteciperà al The Soccer Tournament 2024: le leggende presenti

L’Inter parteciperà all’evento con la duplice ambizione di competere ai massimi livelli e di aumentare la propria brand awareness sul territorio, coinvolgendo i presenti con attività di fan engagement legate al mondo nerazzurro.

La presenza del Club nerazzurro al TST si inserisce nel percorso nerazzurro di costruzione di una community e di una fan base locale attraverso la partecipazione agli eventi chiave del territorio e rappresenterà una tappa fondamentale in avvicinamento al Mondiale per Club del 2025. Un percorso ormai consolidato e che ha visto la partecipazione dei nerazzurri a numerosi appuntamenti sul territorio statunitense: dalla United Soccer Coaches Convention in California alla Jefferson Cup in Virginia, ai quali si aggiunge la presenza negli eventi e nelle venue più iconiche del mondo dello sport e dell’entertainment quali ilCoachella Valley Music and Arts Festival e il Madison Square Garden.

“Siamo molto felici di essere la prima squadra di Serie A a partecipare al TST, che rappresenta per noi un modo per rafforzare il legame con i nostri tifosi negli Stati Uniti e per far innamorare dell’Inter sempre più appassionati di calcio in America” le parole diJavier Zanetti, Vice President di FC Internazionale Milano. “Siamo entusiasti di volare in North Carolina, uno stato che vive con grande passione il calcio. Questa esperienza rappresenta inoltre un nuovo e importante passo strategico di avvicinamento al Mondiale per Club del 2025 e lo faremo da Campioni d’Italia”.

"Siamo onorati di accogliere l’Inter, Club campione della Serie A 2023-24, al TST 2024", ha dichiarato ilfondatore e CEO di TST Jon Mugar. "Il nostro evento sarà l'esclusivo touchpoint del Club in America quest'estate e siamo sicuri che i tifosi accorreranno a Cary per accoglierli”.

Tutte le informazioni relative alla rosa e agli appuntamenti dell’Inter al TST verranno annunciate prossimamente sui canali social di TST (@TST7V7) e del Club nerazzurro.

Il TST si svolgerà al WakeMed Soccer Park di Cary, in North Carolina, dal 5 al 10 giugno 2024. Il torneo maschile a 48 squadre inizierà con la fase a gironi il 5-6 giugno, con le squadre che saranno suddivise in 12 gruppi da quattro. Le 32 squadre che supereranno la fase a gironi accederanno ai turni a eliminazione diretta, che inizieranno il 7 giugno. Gli ottavi e i quarti di finale si svolgeranno invece l'8 giugno, mentre le due semifinali andranno in scena il 9 giugno. Il torneo si concluderà con la finale il 10 giugno.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.