"Gli juventini sarebbero contenti anche di un pareggio, nel calcio moderno un pareggio in casa sembra quasi una sconfitta. Chi porterei via all'Inter? Barella, scelgo lui. E' quello che ci mette più anima e classe. Anche Lautaro che è in serie positiva da tanto tempo e non può essere un caso. A volte aveva periodi in cui non segnava, il fatto che segni con questa sostanza da oltre un anno vuol dire che ha fatto il salto di qualità. L'Inter è abituata a stare al vertice della classifica, sa come approcciare questi momenti"