"Già col Venezia è stato un risultato bugiardo, 4 gol in 20' erano frutto di disattenzioni del Venezia più che di cose belle fatte dal Milan. Il Milan ha grossi problemi in dirigenza, non lo scopriamo noi. Non si capisce chi comanda. La sensazione è anche che questa farsa dello stadio abbia a che fare con questa mancanza di stabilità e di futuro dirigenziale. Avere a che fare con i fondi, questo succede"

"Il fondo è fatto per trasformare qualunque cosa in qualcosa di redditizio, non ha niente a che fare con storia e sentimenti. Non è illegale ma funziona così. Il calcio non è un'azienda normale. All'Inter sono fortunati che hanno trovato un intermediario come Marotta che fa da cuscinetto tra la squadra e la società e il fondo. La storia parla per lui e le cose funzionano. Al Milan manca questa persona, dovrebbe essere Scaroni ma lui non è un uomo di calcio"