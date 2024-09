Il difensore giapponese ex Bologna potrebbe tornare in Serie A: i nerazzurri lo seguono, c'è l'ok dell'Arsenal per la cessione

L’Inter non molla Takehiro Tomiyasu. Il difensore giapponese ex Bologna è pronto a lasciare l’Arsenal a gennaio e rappresenta un’opportunità di mercato per il club nerazzurro. Con l’arrivo di Calafiori, lo spazio per il 25enne si è drasticamente ridotto, con Tomiyasu che sta valutando seriamente l’ipotesi di cambiare aria e rimettersi in gioco da un’altra parte.