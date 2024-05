"Conte è uno che ha sempre fatto bene, se tornasse alla Juve non avrei nulla da ridire. La vedo una cosa abbastanza improbabile. Anzi, devo essere sincero: mi incuriosisce e indispettisce che siamo a 3-4 partite dalla fine e molte squadre, Juve e Milan per esempio, non sanno cosa sarà del loro futuro. Un po' non sa di pianificazione, mi aspetto che una grande squadra a questo punto sappia già i piani per l'anno prossimo. Se a maggio non hai deciso chi allena, cavoli non è un bel segnale"