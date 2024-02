Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Marcello Lippi ha parlato del campionato dell'Inter e non solo. "Non mi aspettavo questo tipo di Inter e nemmeno che a questo punto del campionato ci fosse un divario così netto. I nerazzurri stanno maturando un divario importante".

"Il Bologna è una sorpresa ma gioca molto bene. Proprio per questo raccoglie questi risultati. Non so cosa succeda al Napoli. Mondiale? Una grande emozione rivedere i giocatori che ho avuto alla Juventus, i grandi risultati li fai se hai grandi giocatori e grandi persone. Così come in Nazionale, i calciatori avevano voglia di mettersi a disposizione gli uni con gli altri. Per questo abbiamo vinto tanto".