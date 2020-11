Lippi esalta Barella: “Fantastico, è il prototipo del giocatore internazionale. E Conte…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Marcello Lippi ha commentato così l’exploit della Nazionale, esprimendo un grande complimento per Barella:

“Mi piace molto questa Nazionale, Mancini ha fatto un grande lavoro. Ha chiamato giocatori che non avevano esordito in prima squadra, per dare un messaggio alle squadre, ha creato un bel gruppo e non è facile.

BARELLA – “Chi è il punto di riferimento imprescindibile della Nazionale? Dico che Barella è il prototipo del giocatore di livello internazionale, è bravo, lotta, pressa, si inserisce, è un giocatore fantastico”.

CONTE – “Era un trascinatore sul campo, ero convinto che sarebbe diventato lo stesso tipo di allenatore che era da giocatore, un trascinatore”.