Lippi: “Troppa Inter per il Milan. Vincere la Champions? Tutto è possibile. Bravo Inzaghi”

Marcello Lippi, nel corso di un'intervista rilasciata a Libero, ha detto la sua sulla semifinale di andata di Champions League tra Milan e Inter, vinta dai nerazzurri con il risultato di 0-2: "Che impressione mi ha lasciato l'Euroderby? Troppa Inter. È stata una prima partita intensa ma disequilibrata nella quale il Milan ha sofferto molto l'assenza di Leao. Non pensavo fino a quel punto, per 45 minuti l'Inter è stata incontenibile".

Se l'Inter va in finale è opinione generalizzata che non abbia scampo contro City o Real.

"No, con una squadra forte e, soprattutto, compatta come è ora quella di Inzaghi, tutto è possibile. Grazie alla condizione mostrata mercoledì sera, tutto sarebbe possibile".

"Non tra i giocatori, la squadra tutta mi è sembrata presente per il compito assegnato. Un plauso spe ciale va a Inzaghi, ha fatto un buon lavoro sia dal punto tattico preparando bene la sfida sia sul versante motivazionale".

"Sono nel calcio da 60 anni e so bene come in Italia sia tipico impallinare qualcuno dopo due-tre partite perse male. Per poi ravvedersi subito".