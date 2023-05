Lukaku bomber di campionato, ma vuole far cambiare idea a Inzaghi: in testa un obiettivo

Il gioco delle coppie dell'Inter è chiaro: Dzeko e Lautaro in Champions League, il belga e Correa in Serie A

Romelu Lukaku è pronto a tornare in campo da titolare. Il gioco delle coppie visto all'Inter in queste settimane lascia poco spazio ai dubbi, con Inzaghi che sta ruotando i suoi elementi offensivi in maniera quasi scientifica: Dzeko e Lautaro in Champinos League, Big Rom e Correa in campionato. Uno scenario che si ripresenterà oggi contro il Sassuolo, come scrive il Corriere dello Sport.

Ma il belga vuole far cambiare idea al suo tecnico, e in testa ha un obiettivo molto chiaro: "Dipendesse da lui, le giocherebbe tutte. Possibilmente, fino al 90'. Invece, il turnover di Inzaghi si è configurato con regole fino ad oggi fisse: a metà settimana tocca al tandem Lautaro-Dzeko, mentre il weekend è il territorio della coppia Lukaku-Correa. Poi è chiaro che si possa entrare in corsa. Anzi, accade più o meno sempre. Ma non è la stessa cosa. E allora si può dire che Big Rom è il bomber per il campionato, mentre Dzeko è quello per le Coppe. Un ruolo comunque importante quello del totem belga, visto che conquistare un posto nella prossima Champions è un traguardo fondamentale per il club. E, nell'ultimo periodo, Lukaku sta svolgendo alla grande il suo compito: 3 reti e 3 assist nelle ultime 3 gare di Serie A disputate".

"Ciò non toglie, comunque, che nella testa di Lukaku resista il desiderio di far cambiare idea a Inzaghi. Praticamente impossibile che possa accadere martedì per il ritorno con il Milan. Là davanti, infatti, ci sarà ancora Dzeko. Il 24 maggio, però, un mercoledì, è in programma la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ad oggi, non gli spetterebbe: dovrebbe cominciare dalla panchina. Invece, Big Rom si è messo in testa di riuscire a giocarla da titolare. Di fatto, avrà tre partite (Sassuolo e Napoli dall'inizio più il derby da subentrato) per convincere Inzaghi di non poter fare a meno di lui. Lukaku ha vissuto dalla panchina, senza nemmeno entrare (era infortunato), il trionfo in Supercoppa. Ovvio che vincere la Coppa Italia avrebbe un altro sapore, ancora di più da protagonista. Darebbe un senso concreto alla sua seconda avventura interista".