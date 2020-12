Il Lipsia vince a Istanbul 4-3 al 92′ e mette pressione al PSG: Rennes di Dalbert KO ed eliminato

Il Lipsia sembra sciupare due gol di vantaggio contro il Basaksehir ma riesce a vincere 4-3 a tempo scaduto e mette pressione al PSG, impegnato stasera contro il Manchester United. La squadra targata Red Bull passa in vantaggio al 26′ con Poulsen e raddoppia al 43′ con Mukiele ma Kahveci accorcia le distanze nel recupero della prima frazione. La rete di Dani Olmo al 66′ sa di sentenza ma Kahveci, classe 1995, è scatenato e segna altri due gol al 72′ e all’85’ per il 3-3. Il match sembra finito ma, al 92′ ci pensa Sorloth a firmare il gol del definitivo 4-3 per il Lipsia che aggancia lo United a quota 9, con il PSG (a 6 punti) che deve vincere per non rischiare di dover fare calcoli nell’ultima giornata. Nell’altro match, il Krasnodar batte 1-0 il Rennes di Dalbert (in panchina per tutti i 90′) grazie a Berg e si qualifica per i sedicesimi di Europa League, con i francesi fuori da tutto.