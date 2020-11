Icardi, i problemi al ginocchio non lo lasciano in pace. Salta la gara di CL col Lipsia

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile rientro in Italia (dove ha ancora casa, a Milano) di Mauro Icardi. E si è anche parlato di una sua parabola ‘triste’ per il suo rapporto non proprio idilliaco con Tuchel. Lui dice di trovarsi benissimo a Parigi e con il PSG, di non aver mai visto un gruppo di quel livello.

Ma il suo periodo storto continua. Un infortunio al ginocchio lo ha messo ko e sta ancora cercando di recuperare. Lo ha comunicato il club parigino in un comunicato nel quale ha anche spiegato che l’argentino non sarà parte del gruppo per la gara col Lipsia. Il rientro del giocatore in gruppo verrà definito questa settimana.

(Fonte: psg.fr)