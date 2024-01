Liverpool, chi al posto di Klopp? Repubblica: “Favorito Xabi Alonso ma occhio a Mourinho”

L'edizione odierna di Repubblica si interroga su chi possa essere il sostituto sulla panchina dei Reds: "In Inghilterra sono certi che anche stavolta sia stata la seconda moglie Ulla a decidere. Klopp l’ha già definita «il contratto più importante della sua vita». Perché fu Ulla a consigliargli di lasciare il Dortmund («mi vedeva stanco e provato»), di rifiutare le avances del Manchester United e, l’anno scorso, di estendere il contratto con il Liverpool fino al 2026. Poi, in Jürgen si è rotto qualcosa. Al suo posto, il favorito è Xabi Alonso, ex bandiera del Liverpool che ha impressionato con il Leverkusen. Ma in lizza ci sono anche l’italiano Roberto De Zerbi, sinora eccellente al Brighton, Unai Emery, straordinario con il Villa quest’anno, e José Mourinho"