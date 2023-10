Errore VAR in Tottenham-Liverpool, Klopp: “La partita deve essere rigiocata”

L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha chiesto che la partita di Premier League della sua squadra contro il Tottenham venga rigiocata dopo che un errore del Var è costato un gol alla sua squadra. L'organo direttivo degli arbitri inglesi ha ammesso il proprio errore dopo che sabato il gol di Luis Diaz è stato erroneamente dichiarato in fuorigioco e ha annunciato modifiche ai protocolli per evitare che l'episodio che si ripeta in futuro.