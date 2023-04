Liverpool-Arsenal, Robertson accusa: “Il guardalinee mi ha colpito”

Subito dopo che l'arbitro aveva fischiato la fine del primo tempo invitando le due squadre ad andare negli spogliatoi, sul 2-1 per gli ospiti, il terzino sinistro dei Reds e della nazionale scozzese si è avvicinato al guardalinee Constantine Hatzidakis, per protestare, secondo quanto hanno mostrato le telecamere le telecamere di Sky Sports Uk che trasmetteva l'incontro.

I Gunners si erano portati in vantaggio per 2-0 dopo meno di mezz'ora di gioco, con le reti dei brasiliani Martinelli e Gabriel Jesùs, prima che Salah riducesse il punteggio sul 2-1.

Successivamente il secondo tempo è cominciato come di consueto, e Salah ha sbagliato un rigore prima che, a 3' dalla fine, Firmino pareggiasse per il Liverpool. Così il risultato finale è stato di 2-2, risultato che fa diminuire da 8 a 6 punti il vantaggio dell'Arsenal capolista nei confronti del Manchester City.

Nell'altra partita del campionato inglese giocata oggi, il Crystal Palace ha vinto per 5-1 sul campo del Leeds. In campo dal 60', per la squadra di casa, l'azzurro Gnonto che è entrato al posto di Aaronson.