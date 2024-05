"Si dice che i punteggi di Slot, che riflettono le sue prestazioni durante tre stagioni alla guida del Feyenoord, siano stati straordinariamente impressionanti. Per almeno tre settimane dopo che Xabi Alonso si era escluso dai giochi, l'allenatore più persistentemente legato all'incarico di tecnico del Liverpool è stato Amorim. Desideroso di trasferirsi in Premier League, figurava nella lista del Liverpool, avendo superato bene gran parte dell’analisi dei dati, ma non è mai stato un favorito".

"Non erano convinti che la sua preferenza per una difesa a tre – condivisa da Alonso a Leverkusen, per inciso – sarebbe stata adatta a molti dei giocatori con cui avrebbe lavorato. Ma ancora più significativa era la fastidiosa preoccupazione per lo stile di gioco di Amorim. Lo Sporting può aver segnato 96 gol in 34 partite di campionato in questa stagione, ma il suo è considerato uno stile più lento, meno avanzato".

"Conclusioni simili per De Zerbi al Brighton e per il ct della Germania Julian Nagelsmann. Come Amorim, De Zerbi era nella rosa dei candidati teorici ma non tra i primi nomi. Lo stile di gioco e la compatibilità con il Liverpool sono stati ancora una volta considerati un fattore". Sono stati presi in considerazione anche Simone Inzaghi dell'Inter (un allenatore di tutto rispetto la cui mancanza di inglese era potenzialmente problematica) e Paulo Fonseca del Lille. Ma non sono mai stati seriamente presi in considerazione. Per Valverde e Spalletti ha pesato il fattore età".

(The Athletic)