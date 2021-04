Llorente: “Conte vincente, il miglior allenatore della mia carriera. Stare con lui…”

Nel corso di un'ampia intervista concessa a Marca, Fernando Llorente ha parlato anche di Inter e di Antonio Conte

"Per la Juve è un momento difficile, non era facile per loro, una squadra impressionante che ha vinto per 9 anni e dominato la Serie A ritrovarsi poi in questa situazione. La partita vinta contro il Napoli ha aiutato perlomeno per non rimanere fuori dalla zona Champions, c'è una grande lotta per le prime quattro. Per la Juve è stata dura essere eliminata dalla Champions e non vincere il campionato perché l'Inter è impressionante. Conte non perdona né fa sconti a nessuno. Vedo l'Inter molto forte, la Juve sta soffrendo il cambio generazionale".