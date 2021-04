Llorente: “Sapevo che Conte avrebbe battuto la Juve. Inter, scudetto chiuso”

Le parole del centravanti: "Conte ha una mentalità pazzesca: ti entra in testa, ti trasmette convinzione e autostima. E’ un allenatore che ti fa vincere"

Lunga intervista concessa da Fernando Llorente, centravanti dell'Udinese, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Lo spagnolo ha parlato così di Antonio Conte, suo allenatore ai tempi della Juventus: «Antonio è stato fondamentale per me. Appena arrivato alla Juve, andai in tournée e pensavo di essere in buone condizioni. Cominciammo a lavorare duramente e andai giù, giù, giù. A quei carichi di lavoro non ero abituato. Pensai anche che Antonio fosse pazzo (ride, ndr). Faticavo a riprendermi, ma poi lui organizzò una serie di amichevoli con squadre di Serie D e di Eccellenza per favorire il mio ambientamento. Mi diede fiducia e presto arrivarono i gol. Conte ha una mentalità pazzesca: ti entra in testa, ti trasmette convinzione e autostima. E’ un allenatore che ti fa vincere».