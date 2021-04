Mercato, l’Inter cala il jolly? “I cartellini di Pinamonti e Agoumé per il vero sogno”

L'Inter mantiene vivo il proprio sogno di mercato a centrocampo: e potrebbe mettere sul tavolo i due giovani per abbassare il prezzo

Non è un mistero il fatto che l'Inter e Antonio Conte seguano con molta attenzione Rodrigo De Paul, centrocampista dell'Udinese che in estate potrebbe definitivamente lasciare la Dacia Arena. La permanenza a gennaio di Christian Eriksen ha impedito un eventuale affondo sul 10 dei friulani, ma, secondo Calciomercato.com, i nerazzurro sono pronti a tornare alla carica. Con due jolly: "L'Udinese parte da una richiesta di 40 milioni, ma l'Inter potrebbe avere carte per abbassare il prezzo: Andrea Pinamonti e Lucien Agoume su tutti. Molto dipenderà dal futuro del club, con Zhang che vuole tenersi stretta la maggioranza, ma l'Inter studia un piano per strappare il classe 1994 all'Udinese".