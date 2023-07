Così il centrocampista del Milan: "In questa stagione dobbiamo lavorare per migliorare sempre. Dovremo cercare di vincere"

Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, Ruben Loftus-Cheek, nuovo centrocampista del Milan, ha parlato così della sua scelta: "Qui ci sono stati tanti grandi giocatori. Non potevo dire di no al Milan. Qui posso crescere tanto. Inizia una nuova avventura e per è una grande opportunità. Obiettivi? In questa stagione dobbiamo lavorare per migliorare sempre. Dovremo cercare di vincere".