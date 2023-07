Sole 24 Ore – Zhang valuta l’Inter più del Milan. Vuole rifinanziare ma Raine e Goldman…

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro societario dell'Inter. Le fornisce il Sole 24 Ore nella sua edizione odierna, con il club nerazzurro che torna sotto la lente d'ingrandimento dei grandi investitori americani: "C’è da segnalare, nelle ultime settimane, l’attivismo della banca d’affari Goldman Sachs e del consulente finanziario Raine Group, che avrebbero ripreso a valutare potenziali investitori di Oltreoceano per la società. Il presidente Steven Zhang, il cui patrimonio personale è stato messo nel radar di creditori come la China Construction Bank Corporation che chiede la restituzione di 300 milioni, sarà costretto a prendere una decisione nei prossimi mesi.