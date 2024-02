"I nerazzurri non tenevano questi ritmi dal 2006/07, il primo campionato dopo Calciopoli, in cui sbaragliarono tutti anche per mancanza di concorrenza e non hanno ancora avuto una vera flessione, gestito con oculatezza le energie (privilegiando, diversamente dall’anno scorso, il campionato rispetto alla Champions) e maturato una sicurezza di sé oramai inscalfibile. Non c’è stata partita in cui l’Inter non abbia segnato e sono poche pure quelle in cui non abbia dominato (...). Il nemico più pericoloso dell’Inter è l’Inter stessa".