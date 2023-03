Lombardo (ex segretario Juve): “Dopo Marotta non c’era un’operazione che teneva, lui non…”

Scritture private, parla l'ex segretario della Juve

Nell’audizione del 17 febbraio Maurizio Lombardo, ex segretario della Juventus ora alla Roma, ha parlato per quasi 6 ore. Scrive la Gazzetta dello Sporto oggi: "Con lui è stata approfondita la questione delle scritture private di riacquisto per alcuni giocatori, come Mandragora, Orsolini e Cerri: accordi segreti tra società non depositati in Lega. «Perché — ha spiegato l’ex segretario — altrimenti non si poteva registrare la plusvalenza». Documenti raccolti in una cartellina che Lombardo portava sempre con sé «anche a casa, perché poteva capitare che mi chiamassero a ogni ora e volessero capire che cosa c’era scritto (Paratici chiamava anche la notte)». C’erano le side letter del Cagliari, dell’Atalanta, del Bologna, del Sassuolo, dell’Udinese e della Samp".