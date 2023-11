Longhi: “Atalanta test duro per l’Inter. Devi essere più bravo a sfruttare certe situazioni”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha parlato di Atalanta-Inter in programma domani alle 18:00. "L'Atalanta è quarta, è già in zona Champions. Ogni anno cambia e poi si assesta. Ha vinto a Empoli in scioltezza dove altri hanno fatica. E hanno trovato in Scamacca il centravanti del futuro, anche per la Nazionale".