Longhi risponde ai tifosi sull’utilizzo di Eriksen da parte di Conte: “Trattato come…”

Bruno Longhi si è nuovamente schierato al fianco di Antonio Conte nel respingere le critiche per il modo in cui sta utilizzando Christian Eriksen all’Inter. I tifosi, la maggior parte di loro, si sono schierati dalla parte del centrocampista danese chiedendo al tecnico di farlo giocare di più. Ma su un presunto diverso trattamento riservato al danese Longhi ha ribattuto così: “Eriksen viene trattato come tutti gli altri, in base a ciò che dimostra in allenamento e quindi in campo. Penso sia un concetto valido laddove conti la meritocrazia”.