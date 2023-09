Longhi: “Inter stanca, servirebbe la gestione partita di Conte. E cioè…”

"Ha vinto a Empoli gestendo bene, col Sassuolo Inzaghi non poteva permettersi di fare quello che ha fatto il Milan a Cagliari"

"Contro la Real Sociedad è stata soverchiata e non ha capito nulla, è venuta fuori alla distanza. Ha vinto a Empoli gestendo bene, col Sassuolo Inzaghi non poteva permettersi di fare quello che ha fatto il Milan a Cagliari per lo spessore dei neroverdi. La fatica si fa sentire, serviva la gestione dei tempi di Conte, ossia fai gol e poi gestisci. Invece la stanchezza si è fatta sentire. E poi ha giocato contro giocatori molto buoni, Berardi a parte".