L'Inter ha fatto 25 minuti da squadra da Champions, è stata stratosferica. Ha un canovaccio consolidato. In queste prime tre partite, quella che mi è piaciuta di più stata l'Inter di Genova. Contro un avversario storicamente ostico è andata sotto per una stupidata del portiere, poi l'ha ribaltata, ha avuto altre occasioni e alla fine ha regalato due punti per quell'intervento scriteriato di Bisseck. Lì ho visto una squadra padrona della partita, anche se per qualcuno è stata la peggior partita, guardando solo il risultato".