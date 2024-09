Luca Marchetti, nel suo intervento per TMW Radio, ha parlato del cammino della Juventus che si candida a essere principale rivale dell'Inter per lo scudetto. Queste le sue considerazioni: “Motta finora è stato molto deciso e presente nelle sue scelte, come lasciar sempre fuori dall’undici titolare Danilo e Douglas Luiz. Savona ha dimostrato di esser bravo, così come Mbangoulà, però gli interrogativi sul perché non siano pronti gli altri elementi restano.