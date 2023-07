L'attaccante classe '92, dopo le esperienze in Spagna e Olanda, ha scelto di provare una nuova avventura all'estero

Nuova avventura per Samuele Longo: l'ex attaccante dell'Inter, classe '92, dopo la stagione in Olanda con il Dordrecht ha scelto di approdare in Grecia. Accordo raggiunto con il PAS Lamia, formazione della massima serie ellenica.