L’Inter lascerà partire Agoumé, ma c’è abbondanza in mezzo. Nandez lontano

Prima dell'addio di Lukaku era 'la settimana di Nandez'. Il club nerazzurro avrebbe accelerato su di lui, ma poi ha ottenuto dal belga i soldi per Dumfries

La società interista è stata accostata anche a Nandez. Di lui parla il Corriere dello Sport e sottolinea anche al momento viene considerato come un affare archiviato. Ma siccome Agoumè sarà mandato in Francia in prestito la trattativa per il giocatore potrebbe riprendere quota. Resta per ora un'ipotesi lontana perché comunque il centrocampo dell'Inter è folto. "Barella, Brozovic, Calhanoglu (ieri è tornato in gruppo e contro la Dinamo Kiev un pezzo di gara la disputerà; idem D'Ambrosio), Gagliardini, Sensi, Vecino e Vidal? Senza contare Eriksen... Vidal sta impressionando lo staff di Inzaghi e non intende andarsene", si legge sul Corriere dello Sport.