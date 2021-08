CorSera: “Dumfries all’Inter: le cifre. E ora Nandez non si fa più”

Secondo quanto riporta il Corriere dalla Sera, l'Inter spenderà tra i 25 e i 35 mln per la punta mentre altri 15 sono destinati all'esterno

Secondo quanto riportato dal Corriere dalla Sera, l'Inter spenderà tra i 25 e i 35 mln per la punta mentre altri 15 sono destinati all'esterno. Per il centravanti, i nomi caldi sono quelli di Zapata, Correa e Belotti: l'atalantino è la prima scelta ma costa 40 mln, mentre l'attaccante del Torino è un profilo seguito dai bergamaschi in caso di addio del colombiano ma anche dall'Inter, che segue con interesse la trattativa per il rinnovo tra il Gallo e il Torino. Correa è l'opzione più percorribile ma, al momento, la Lazio non fa passi indietro e chiede una cifra importante per liberarsene.