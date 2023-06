Lotito: “Berlusconi? Ho comprato la Lazio perché me lo chiese lui”

«Silvio Berlusconi ha portato, in ogni settore in cui si è impegnato, una mentalità vincente, la voglia di raggiungere gli obiettivi con determinazione, con coraggio. Questo vale anche nel calcio. Penso al Milan, che non solo ha vinto tutto, ma intorno al quale ha creato un centro sportivo all’avanguardia, con un’organizzazione che ha fatto invidia nel mondo, portando risultati strepitosi. Io ho preso la Lazio perché me lo chiese lui, preoccupato dalla situazione dell’ordine pubblico a Roma. L’ho ascoltato perché per me rappresentava un punto di riferimento. Anche la mia attività politica nasce da una sua intuizione, perciò non posso che essergli profondamente grato. Gli spagnoli ha fanno una differenza sostanziale tra ‘creador’ e ‘emprendedor’, ecco Berlusconi era un creatore»