Luis Enrique: “Incredibile aver perso, ma Inter squadra di altissimo livello”

Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di PSG TV la sconfitta per 2-1 rimediata in amichevole contro l'Inter: "È stata una partita molto bella. È incredibile essere in vantaggio per 1-0 all'80' e poi perdere, ma ricordo molte cose positive. Sono molto soddisfatto e vedo la squadra migliorare giorno dopo giorno. La preparazione è il momento giusto per migliorare, per scoprirsi come squadra, per accogliere nuovi giocatori e per testarne alcuni in più posizioni. Questo è anche il momento di prepararsi fisicamente.