GdS – Inter, per Lukaku allenamento differenziato. Per Bergamo Conte valuterà successivamente

L’Inter spera di recuperare Romelu Lukaku per la trasferta di Bergamo in casa dell’Atalanta, ma il rientro dell’attaccante non è scontato. Nonostante ciò il ct del Belgio Roberto Martinez lo ha comunque convocato per le prossime gare.

Secondo quanto si legge su Gazzetta.it “Prosegue ad Appiano Gentile il recupero di Romelu Lukaku. Il centravanti belga sta svolgendo nel centro sportivo Suning una sessione di allenamento differenziato per superare l’affaticamento muscolare rimediato nel match contro lo Shakhtar e che lo ha tenuto fuori per i match contro Parma in Serie A e Real Madrid in Champions. Si valuterà successivamente se il centravanti sarà disponibile per la trasferta di Bergamo di domenica”.