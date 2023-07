Ts – Lukaku pare l’antiprogetto della “nuova” Juve. Tanti dubbi e il suo comportamento…

"Ci avevano raccontato di no, ci avevano spiegato di un mercato “alla Giuntoli” in cui si prendono giovani di prospettiva spendendo poco, scansando i vecchi con la pancia piena e i portafogli capienti. Sacrificare Vlahovic, un giocatore che non ha ancora espresso il suo potenziale, per prenderne uno che forse lo sta esaurendo è un all in affascinante, per certi versi, ma pericoloso per altri. Anche perché, sulla carta, non sta neanche troppo simpatico ai tifosi. Anche perché Lukaku, ha avuto un comportamento in queste settimane che va oltre il cinismo a cui ci hanno abituato i giocatori e apre uno scenario mercenario spaventoso".