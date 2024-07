Pedullà: “Lukaku aspetterà il Napoli fino a quando sarà possibile”

Romelu Lukaku ha espresso preferenza per il Napoli. L'ex giocatore dell'Inter, dopo l'esperienza alla Roma, è pronto a rimanere in Serie A e lo farebbe nella squadra guidata da Antonio Conte. È l'allenatore che il club partenopeo ha scelto per far rifiorire la squadra campione d'Italia 2022-2023 e il belga sa che con lui ha un feeling speciale che gli permette di rendere al meglio.