Lukaku esalta ancora Barella: “È cresciuto tanto, impressionante a livello fisico e con la palla”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha parlato della sua profonda stima per Conte e anche di un compagno di squadra che esalta per le sue grandi doti:

“Barella sarà un giocatore molto importante, per la Nazionale e per l’Inter. E’ un ragazzo cresciuto molto negli ultimi sei mesi ed è impressionante con la palla e anche a livello fisico, di mentalità. Anche Esposito può essere un calciatore importante, ma deve giocare di più. Con la mentalità che ha e con più minuti in campo potrà dare molto”.