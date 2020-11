Inter-Torino, è sfida tra due bomber d’altri tempi. Lukaku e Belotti, la rivincita dei veri 9

Oggi riprende il campionato dell’Inter che affronterà a San Siro il Torino. La sfida contro i granata sarà anche il confronto tra Romelu Lukaku e Andrea Belotti, centravanti e simboli delle due squadre. I due attaccanti sono andati in gol con le Nazionali e ora sono pronti a darsi battaglia sul campo.

“Conte e Giampaolo non possono fare a meno dei rispettivi centravanti, leader tecnici e goleador dall’impatto emotivo enorme, non solo sulla squadra ma su tutto ciò che circonda il mondo Inter e il mondo Toro. I numeri fotografano i perché della Lukaku/Belotti dipendenza, ma raccontano anche una verità sorprendente. Che Lukaku sia l’uomo simbolo dell’Inter contiana è risaputo sin dal giorno del suo sbarco ad Appiano. Ma che Belotti potesse avere per il suo Torino un’incidenza maggiore di quella di Big Rom a Milano in questo inizio di campionato non era scontato. E invece: tra gol e assist, il Gallo ha partecipato al 58,3% delle reti del Toro, contro il 31,25% di Lukaku, calciando di più e con più precisione verso la porta. Insomma, c’è modo e modo di essere centravanti e Romelu e Andrea lo fanno nel modo migliore, trascinando i compagni con i gol e con il sacrificio. Entrambi poi sono stati capaci di imporsi nonostante il crollo della figura del vecchio centravanti degli ultimi anni. Lukaku e Belotti sono la rivincita dei veri 9 contro l’ascesa del falso 9. Due facce della stessa medaglia: giganti buoni fuori dal campo e “animali” da competizione nei novanta minuti in campo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.