Lukaku: “Torno a casa”. Biasin: “Nell’estate della crisi lui è un leader perché…”

Il calciatore nerazzurro ha scritto un post con cui definisce l'Inter casa sua. Il giornalista ha apprezzato molto e ha spiegato perché

Le sirene (inutili) che arrivano dalla Premier League hanno allarmato i tifosi dell'Inter. Alcuni sono convinti che alla fine Lukaku lascerà il club nerazzurro. Non sono bastate le parole di Marottache ha definito incedibile il giocatore. E non sono bastate per convincerli neanche le parole di Romelu. Prima di tornare alla Pinetina ha ogni giorno raccontato come stesse continuando a tenersi in forma dopo la vittoria dello scudetto e l'Europeo. E ha anche scritto che adesso è il momento di tornare a casa. E per casa intende l'Inter.Lo ha detto più volte di aver trovato a Milano un posto in cui si è sentito e si è trovato benissimo.